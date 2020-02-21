В Красноярске задержали сбившего журналиста ВГТРК водителя

В Красноярске задержали мужчину, сбившего на автомобиле журналиста телеканала «Россия». Об этом со ссылкой на региональный главк СК сообщает ТАСС.

«После проведения первичных следственных действий он задержан на 48 часов», — сказали в ведомстве. В течение этого времени мужчине изберут меру пресечения.

По данным следствия, журналиста Павла Брыкина сбили на автомобиле Mercedes, когда он пытался взять у водителя интервью. В результате корреспондента госпитализировали с «серьезными травмами».

Как сообщал портал «Вести», входящий в ВГТРК, журналист хотел задать вопросы Алексею Талюку, помощнику экс-депутата краевого заксобрания и бизнесмена Анатолия Быкова. В результате случившегося Брыкин получил перелом ноги.

СК начал доследственную проверку по ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).