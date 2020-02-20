СК проверит случай со сбитым при попытке взять интервью журналистом ВГТРК

Павел Брыкин (Фото: Александр Соловов / Facebook)

В Красноярске неизвестный сбил журналиста, когда тот пытался взять у него интервью, говорится в сообщении СК. По факту возможного воспрепятствования деятельности журналиста (ст. 144 УК) проводится проверка.

По данным ведомства, пострадал журналист телеканала «Россия 1» Павел Брыкин.

Инцидент произошел на улице Чернышевского. Местный житель на автомобиле Mercedes сбил Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. По данным СК, пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

По данным портала «Вести» (входит в ВГТРК), журналист хотел задать вопросы Алексею Талюку, помощнику бывшего депутата заксобрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова. Журналиста доставили в больницу с переломом ноги.

«РИА Новости» со ссылкой на краевой минздрав сообщает, что журналисту оказали помощь, госпитализация ему не потребовалась. В МВД агентству сообщили, что водитель не скрывался с места происшествия.