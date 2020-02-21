В Москве четвертый день подряд побит температурный рекорд

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Воздух в Москве четвертый день подряд прогрелся до рекордной температуры, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодняшний день может оказаться самым теплым за эту зиму. Можно ожидать, что температура превысит отметку плюс 7 градусов», — отметила синоптик.

По ее словам, назвать новый температурный рекорд 21 февраля пока нельзя, потому что температура продолжает повышаться.

По состоянию на 12:00 мск воздух в Москве прогрелся до плюс 7 градусов. Прошлый температурный рекорд, который зарегистрировали в 1976 году, составил плюс 5,1 градуса.

Температурный рекорд обновляется в Москве уже четвертый день подряд: в ночь на 18 февраля воздух прогрелся до плюс 5 градусов, побив предыдущий максимум, установленный в 1949 году, — плюс 4,4 градуса. В следующую ночь столбики термометров впервые за 94 года поднялись до плюс 4,3 градуса, а к обеду 20 февраля температура воздуха в столице достигла отметки плюс 7,7 градуса, побив рекорд 1976 года в плюс 6 градусов.