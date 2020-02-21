В Петербурге мужчину придавило лифтом на Кировском заводе

В Санкт-Петербурге на территории Кировского завода мужчину придавило противовесом грузового лифта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Инцидент произошел в 10:38 утра.



«Инцидент произошел утром 21 февраля на проспекте Стачек, 47 в неэкспулатируемом здании на территории Кировского завода», — сообщили в МЧС.

Мужчина занимался демонтажем конструкций лифта, добавили в МЧС. «Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее РБК сообщал о том, что в Санкт-Петербурге эвакуировали 200 человек из бассейна из-за произошедшего короткого замыкания.