В Петербурге 200 человек эвакуировали из бассейна из-за замыкания

Здание бассейна «Невская волна» (Фото: Юлия Мальцева / VK)

В Санкт-Петербурге эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания в здании бассейна на улице Джона Рида, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, замыкание произошло без горения в электрооборудовании.

По данным «Фонтанки», ЧП произошло в бассейне «Невская волна».

Ранее в московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед-2» из-за задымления на первом этаже здания. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки. Его ликвидировали еще до приезда экстренных служб. По словам источника ТАСС, из здания эвакуировали 4 тыс. человек.