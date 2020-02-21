ТАСС узнал о предъявлении обвинения приставу после самоубийства в суде

Чертановский суд (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвинение в халатности предъявлено судебному приставу, досматривавшему 12 февраля посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где в тот день покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) Нефедову Э.С. В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов», — рассказал собеседник агентства.

12 февраля сообщалось, что изъявший с места самоубийства Свиридова его наградной пистолет Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело о халатности.

Статья о халатности, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы в случае, если халатность повлекла смерть человека (п. 2 ст. 293).

Суд признал Свиридова виновным в вымогательстве денег у его бывшего начальника — экс-заместителя директора ФСИН России Александра Сапожникова, который уволился из ведомства в 2015 году.