Путин ответил на сравнение «раба на галерах» и «слуги народа»

Владимир Путин оценил сравнение выражений «раб на галерах» и «слуга народа», которые использовались применительно к работе президента в России и на Украине. Интервью с главой государства опубликовал ТАСС.

В ходе беседы журналист отметил, что складывается «любопытная пара»: «раб на галерах» в России и «слуга народа» на Украине. Таким образом он напомнил о высказывании Путина, который в 2007 году заявлял, что восемь лет работал на посту президента как «раб на галерах», и сравнил его слова с названием партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Все ведь возвращается на круги своя. Главное — не как себя назвать, а главное — что делать и как», — ответил на это Путин.