Путин назвал потерей отсутствие дружбы с Украиной

То, что Москва и Киев теперь «не друзья», — потеря для России, сообщил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Многое разъединяет, [однако] нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть», — заявил президент.

По его словам, он не считает русских и украинцев разными народами. «Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», — заявил он.

Поясняя свой тезис, Путин отметил, что до XI—XIII века не было никакой разницы в языке, и первые отличия в нем появились лишь где-то в XVI веке, когда часть украинцев жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой.