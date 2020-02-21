Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти. Об этом президент сказал во время интервью ТАСС.

По его словам, «они [те, кто возглавлял страну] преследовали личные интересы», которые заключались даже не в том, чтобы «заработать денег за счет ограбления украинского народа», а в том, чтобы сохранить «то, что [уже] награблено, до сих пор».

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