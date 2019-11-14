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На Родосе задержали двух россиян за перевозку нелегальных мигрантов

У берегов греческого острова Родос 2 ноября были задержаны двое россиян, которые подозреваются в транспортировке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Об этом сообщило посольство России на своей странице в Facebook.

О задержании россиян А. Маленкова и Р. Беленко посольство получило информацию от портовой службы острова.

Дипмиссия отмечает, что официального уведомления о задержании граждан от МИД Греции или правоохранительных органов страны пока не поступало. В связи с поступившей от портовых служб информацией российское посольство направило запрос греческим властям.

21 октября на Бали в аэропорту задержали россиянку по подозрению в контрабанде около 7 гр кокаина. Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: Греция, нелегальная миграция, Россияне
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