На Родосе задержали двух россиян за перевозку нелегальных мигрантов

На Родосе задержали двух россиян за перевозку нелегальных мигрантов

У берегов греческого острова Родос 2 ноября были задержаны двое россиян, которые подозреваются в транспортировке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Об этом сообщило посольство России на своей странице в Facebook.

О задержании россиян А. Маленкова и Р. Беленко посольство получило информацию от портовой службы острова.

Дипмиссия отмечает, что официального уведомления о задержании граждан от МИД Греции или правоохранительных органов страны пока не поступало. В связи с поступившей от портовых служб информацией российское посольство направило запрос греческим властям.

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