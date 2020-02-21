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СК оценил ущерб от ловивших калугу на Амуре браконьеров в 80 млн руб.

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело против участников организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконной добычей и продажей занесенной в Красную книгу России рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте СК.

Как полагает следствие, ОПГ была создана жителем Комсомольска-на Амуре в 2017 году. Группа занималась ловлей калуги (рыбы семейства осетровых) и последующей ее продажей.

Свою преступную деятельность члены группы осуществляли в акватории Амура и Амурском лимане в Николаевском районе Хабаровского края. Рыбу сначала доставляли в Комсомольск-на Амуре на машинах, а затем отправляли в Москву.

Силовики изъяли у них более 300 туш калуги, орудия для ловли, автомобили, оборудование для разделывания рыбы. По предварительной информации, браконьеры причинили природе ущерб на 80 млн руб.

Два участника ОПГ задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и продажа особо ценных водных биологических ресурсов в составе ОПГ).

В сентябре 2019 года ФСБ сообщила о задержании более чем 160 северокорейских браконьеров после нападения на российских пограничников в японском море.

Пограничники при поддержке береговой охраны, авиации и спецназа задержали также две рыболовные шхуны и 11 мотоботов.

Теги: Хабаровский край, рыба, браконьерство, ОПГ
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