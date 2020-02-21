Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии Политика, 05:39 Избирком Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы Политика, 05:27 Twitter предложил яркие предупреждения для фейковых постов политиков Технологии и медиа, 05:07 Посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений Политика, 05:01 Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек Общество, 04:31 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Тибете Общество, 04:29 Лидеры 27 стран-членов ЕС выступили за прекращение огня в Идлибе Политика, 04:22 NYT узнала о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа Политика, 03:57 Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов Политика, 03:47 Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144 Общество, 03:38 Ле Пен потребовала от властей Франции прекратить исполнять решения ЕСПЧ Политика, 03:37 Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет Бизнес, 03:28 Трамп заявил об «очень хороших шансах» на оправдание экс-советника Стоуна Политика, 03:24 Украинская полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах Общество, 02:49
Технологии и медиа ,  
0 

Twitter предложил яркие предупреждения для фейковых постов политиков

Twitter экспериментирует со способами маркировки фейковых постов и дезинформации в аккаунтах политических и общественных деятелей. Об этом пишет NBC.

В частности в утекшем в Сеть демонстрационном видео были показаны ярко-оранжевые значки под дезинформирующими и лживыми постами американских политиков. На значках фигурирует надпись, что данный твит вводит в заблуждение, и его частота показов будет снижена.

В компании подтвердили, что просочившееся в интернет видео демонстрирует один из возможных способов борьбы с дезинформацией, однако не стали называть конкретные даты введения новых функций.

Twitter активизировал борьбу с фейками и дезинформацией в преддверии президентских выборов в США. Ранее в феврале компания заявила, что планирует маркировать фейковые видеозаписи и фотографии, которые могут причинить вред пользователям.

При проверке фото- и видеоматериалов на подлинность Twitter будет учитывать изменение структуры контента, добавление информации (наложенные звук, кадры, субтитры), фабрикацию кадров с изображением реальных людей.

Теги: фейк, Twitter, политики
Материалы по теме
Twitter сообщил о планах маркировать фейковые фото и видео
Технологии и медиа
Маск дал совет основателю Twitter о работе соцсети
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter