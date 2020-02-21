Twitter предложил яркие предупреждения для фейковых постов политиков

Twitter экспериментирует со способами маркировки фейковых постов и дезинформации в аккаунтах политических и общественных деятелей. Об этом пишет NBC.

В частности в утекшем в Сеть демонстрационном видео были показаны ярко-оранжевые значки под дезинформирующими и лживыми постами американских политиков. На значках фигурирует надпись, что данный твит вводит в заблуждение, и его частота показов будет снижена.

В компании подтвердили, что просочившееся в интернет видео демонстрирует один из возможных способов борьбы с дезинформацией, однако не стали называть конкретные даты введения новых функций.

Twitter активизировал борьбу с фейками и дезинформацией в преддверии президентских выборов в США. Ранее в феврале компания заявила, что планирует маркировать фейковые видеозаписи и фотографии, которые могут причинить вред пользователям.

При проверке фото- и видеоматериалов на подлинность Twitter будет учитывать изменение структуры контента, добавление информации (наложенные звук, кадры, субтитры), фабрикацию кадров с изображением реальных людей.