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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Тибете

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Тибете. Об этом говорится в заявлении Китайского сейсмологического центра (CENC).

Подземные толчки зафиксировали 21 февраля в округе Гайз в 02:11 (23:11 мск). Очаг залегал на глубине 9 км по координатам 34,56 градуса северной широты и 85,68 градуса восточной долготы.

Данных о погибших и пострадавших не поступало.

16 февраля землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии. Очаг залегал на глубине 30 км. Он располагался в море Серам в 272 км от индонезийского города Соронг, который находится в провинции Западное Папуа.

Теги: Тибет, землетрясение
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