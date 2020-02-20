Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Собянин сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро Общество, 22:10 Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России Политика, 22:04 Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе Политика, 21:53 Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию Бизнес, 21:48 Эвакуированные из Китая украинцы прибыли в санаторий на фоне протестов Общество, 21:48 Теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии Premier в Дубае Спорт, 21:41 Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе Политика, 21:37 МИД указал на рост проблем на Шпицбергене из-за отказа Осло от диалога Политика, 21:22 Месси заявил о заинтересованности в возвращении Неймара в «Барселону» Спорт, 21:19 Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили Экономика, 21:05 Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Керчи подростков Общество, 21:05 Банк «Траст» подал заявление о банкротстве «Открытие Холдинга» Финансы, 21:00 Захарова прокомментировала санкции США против «дочки» «Роснефти» Политика, 20:54 Группа ПИК застроит жильем территорию автокомбината на севере Москвы Бизнес, 20:49
Общество ,  
0 

Собянин сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро

Фото: MosSobyanin / Twitter

На Кольцевой линии метро началась «крупнейшая модернизация», после нее поезда начнут ходить чаще, так как интервалы движения между ними сократятся на 10–15%. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, вместе с этим планируется сделать так называемый «бархатный» или бесстыковой путь. Он должен снизить уровень шума в вагонах.

Мэр также отметил, что модернизация Кольцевой линии продлится три года. За это время будут обновлены системы, которые задают маршруты поездов, а также управляют стрелками и светофорами. «Работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится», — написал Собянин.

В январе мэр заявил, что к 1 сентября в Московском метрополитене полностью заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По его словам, прошлогодний эксперимент с этой системой показал ее эффективность.

Теги: Московский метрополитен, Сергей Собянин, метро, Кольцевая линия
Материалы по теме
Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро
Общество
Метрополитен Москвы назвал причиной сбоя на рыжей ветке сушилку для белья
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter