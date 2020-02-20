Собянин сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро

Фото: MosSobyanin / Twitter

На Кольцевой линии метро началась «крупнейшая модернизация», после нее поезда начнут ходить чаще, так как интервалы движения между ними сократятся на 10–15%. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, вместе с этим планируется сделать так называемый «бархатный» или бесстыковой путь. Он должен снизить уровень шума в вагонах.

Мэр также отметил, что модернизация Кольцевой линии продлится три года. За это время будут обновлены системы, которые задают маршруты поездов, а также управляют стрелками и светофорами. «Работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится», — написал Собянин.

В январе мэр заявил, что к 1 сентября в Московском метрополитене полностью заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По его словам, прошлогодний эксперимент с этой системой показал ее эффективность.