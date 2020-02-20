В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

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В Госдуму внесли законопроект «Единой России» о запрете взимания комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте нижней палаты.

В законопроекте речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации, рассказал один из авторов инициативы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, в сельской местности ЖКУ часто оплачивают в отделениях «Почты России». «Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платежной системе, но и закон о почтовой связи», — отметил Неверов.

Он напомнил, что сейчас комиссии банков составляют от 0,5 до 2%. «Для пенсионеров это могут быть ощутимые средства», — добавил он, попросив банковское сообщество с пониманием отнестись к этому.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Неверовым поддержал предложение «Единой России». При этом глава государства назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ квазинагрузкой. В ходе этой беседы Неверов также отметил, что в «Единой России» обсудили вопрос с ЦБ.