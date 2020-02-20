В Дании заявили о задержании россиян по подозрению в контрабанде кокаина

Фото: Marcus Golejewski / Global Look Press

В Дании задержали шестерых граждан России по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина, сообщили РБК в полиции Копенгагена.

Наркотики обнаружили 15 февраля на борту контейнеровоза Duncan Island в порту города Гедсер на юге Дании. По этому делу задержали 27 человек, 24 из которых являются членами экипажа (среди них пятеро россиян). В числе задержанных — три человека, ожидавших наркотики в порту, один из них — гражданин России.

Задержанные будут находиться под стражей до 27 февраля. При этом суд может продлить этот срок.

Судно Duncan Island шло из Хельсингборга на юге Швеции в Санкт-Петербург. Среди членов экипажа также есть граждане Украины, Польши, Латвии, Эквадора и Филиппин. Стоимость кокаина оценивается в $50 млн.

«Мы пока не можем подтвердить информацию о задержании россиян на борту судна. Мы запросили полицию предоставить нам сведения о задержанных предположительно россиянах и организовать к ним доступ, но пока такого разрешения не получили», — сообщил РБК заведующий консульским отделом посольства России в Дании Александр Деньщиков. По его словам, параллельно дипломаты связались с МИДом и попросили помощи, но пока не получили информации.