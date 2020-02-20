В Австралии из-за крушения пассажирского поезда погибли два человека

Фото: Rickard_Scott / Twitter

В Австралии два человека погибли при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов, передает ABC со ссылкой на транспортное агентство.

Инцидент произошел рядом с городом Уоллан (штат Виктория). В поезде, следовавшем из Сиднея в Мельбурн, находились 160 пассажиров. С рельсов сошли пять пассажирских вагонов и локомотив. В результате оказались повреждены пути.

Как уточняет 7news со ссылкой на службу неотложной помощи штата, одного пострадавшего вертолетом доставят в Мельбурн, четыре человека госпитализированы в стабильном состоянии. Также отмечается, что другие пострадавшие были доставлены в больницы с легкими травмами. Портал также указывает, что двое погибших находились в кабине машиниста.

В начале февраля поезд сошел с рельсов в Италии. Он следовал из Милана в Салерно. Тогда погибли два человека и около 30 пострадали.