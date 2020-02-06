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В Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Фото: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

На скоростной железнодорожной магистрали в Италии сошел с рельсов поезд, направлявшийся из Милана в Салерно, передает онлайн-издание La Pressa со ссылкой на управление Гражданской обороны страны (ведомство, которое занимается прогнозированием и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций).

По данным департамента, погибли два человека — оба железнодорожники. Еще 27 пострадали.

Газета Corriere della Sera, в свою очередь, сообщает о 30 пострадавших и двух погибших машинистах. По ее информации, у скоростного поезда Frecciarossa («Красная стрела») в 5:35 (7:35 мск) сошел с рельсов тягач, вслед за которым перевернулись как минимум еще два вагона.

На место выехали десятки машин скорой помощи и пожарные, туда также направилась министр инфраструктуры и транспорта Паола де Микели, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Сейчас движение на участке скоростной железной дороги между Миланом и Болоньей приостановлено. Поезда с него перенаправили на линию Милан — Пьяченца, по которой они выехали с часовой задержкой.

В Бангладеш в июне прошлого года сошел с рельсов пассажирский поезд, у которого сломалась дренажная труба. В результате один из вагонов упал в канал, еще два рухнули возле него. По данным полиции, пострадали более 250 человек, местные жители сообщали о 10–20 погибших.

Теги: поезд, Италия
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