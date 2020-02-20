Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Павел Климкин (Фото: Olena Khudiakova / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.

«С точки зрения возможности такой сделки, да я считаю, что опасность этого реальна», — сказал он в интервью Ukrlife.tv.

По словам Климкина, в ходе этой сделки может быть заключено соглашение с условным названием «Ялта-2», по которому Киев попадет под влияние Москвы.

Экс-министр выразил надежду, что это не произойдет, и призвал «ангажировать своих друзей» и активно работать с политиками на Западе, чтобы не допустить развития событий по такому сценарию.

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