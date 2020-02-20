Политика , 20 фев, 11:06
0
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
«С точки зрения возможности такой сделки, да я считаю, что опасность этого реальна», — сказал он в интервью Ukrlife.tv.
По словам Климкина, в ходе этой сделки может быть заключено соглашение с условным названием «Ялта-2», по которому Киев попадет под влияние Москвы.
Экс-министр выразил надежду, что это не произойдет, и призвал «ангажировать своих друзей» и активно работать с политиками на Западе, чтобы не допустить развития событий по такому сценарию.
Материал дополняется