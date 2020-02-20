В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

Панамские власти задержали подводную лодку, перевозившую пять тонн кокаина. Об этом сообщает Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan в Twitter.

В сообщении уточняется, что на борту находились четыре колумбийца.

В конце декабря прошлого года 4,4 т кокаина изъяли таможенные службы в аэропорту столицы Уругвая Монтевидео. Контейнеры с наркотиками планировали перевезти вместе с соевыми бобами. По информации уругвайских властей, стоимость партии составила почти $1,1 млрд, что стало крупнейшей партией задержанных наркотиков в истории страны.