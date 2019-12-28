В Уругвае изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина на $1,1 млрд

В Уругвае изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина на $1,1 млрд

Таможенные службы изъяли в аэропорту Монтевидео контейнеры с кокаином массой в 4,4 т и стоимостью около $1,1 млрд, что является крупнейшей партией задержанных наркотиков в истории страны. Об этом сообщает издание Infobae со со ссылкой на заявление уругвайских властей.

Крупную партию наркотиков планировалось перевезти в контейнерах с соевыми бобами, которая предназначалась для отправки в африканский порт Ломе в столице Того.

Впоследствии в результате совместной операции спецслужб в юго-западном прибрежном департаменте Сориано, откуда контейнеры прибыли в порт Монтевидео, правоохранительные органы задержали отца и сына, которые являются владельцами погрузочной станции, сообщает издание Montevideo Portal.

В сентябре правоохранители в аэропорту аргентинского аэропорта Эсейса изъяли 240 кг кокаина из багажа пассажиров, летевших в Мадрид. Стоимость конфискованного кокаина власти оценили более чем в $140 млн.