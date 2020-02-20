Политика , 20 фев, 05:00 Сделано для агрегаторов
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии. Его опубликовал пользователь сети Twitter.
Как утверждает пользователь, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.
На кадрах ролика видно, как российский танк по обочине обгоняет американскую колонну. При этом ему начинает мешать бронемашина с флагом США, отпирая танк на обочину. При этом обе машины продолжают движение.
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