Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии. Его опубликовал пользователь сети Twitter.

Как утверждает пользователь, инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы на севере Сирии.

На кадрах ролика видно, как российский танк по обочине обгоняет американскую колонну. При этом ему начинает мешать бронемашина с флагом США, отпирая танк на обочину. При этом обе машины продолжают движение.

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