В Канаде более 60 человек пострадали в аварии с участием около 100 машин

Более 60 человек получили травмы в ДТП с участием более 100 автомобилей в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.

В публикации уточняется, что авария произошла на одном из скоростных шоссе. Министр транспорта Квебека Франсуа Боннардель сообщил, что причиной ДТП стала плохая видимость на участке дороги из-за метели. CBC отмечает, что девять человек получили тяжелые травмы, а еще 60 — незначительные.

Движение на шоссе перекрыли в двух направлениях. 10-километровый участок дороги останется закрытым до утра четверга, передает CBC.

В январе 11 человек погибли из-за обледенения дорог и торнадо в США. Среди них были жители Техаса, Оклахомы и Алабамы.