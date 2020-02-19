Скульптора Анатолия Бичукова похоронят на Троекуровском кладбище

Анатолий Бичуков (Фото: Зотин Игорь / ТАСС )

Похороны скульптора Анатолия Бичукова пройдут на Троекуровском кладбище 21 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Российской академии художеств.

«Прощание с А.А.Бичуковым состоится 21 февраля 2020 года в 11:00 в Большом зале Троекуровского кладбища», — отметили в пресс-службе.

Бичуков умер 19 февраля в Москве на 86-м году жизни. По данным РЕН ТВ, он скончался в своей мастерской на улице Щепкина.

Скульптор был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями народного и заслуженного художника РСФСР. Им создано более 50 памятников, монументальных комплексов и декоративных композиций, мемориальных досок и памятников.

Среди его работ — памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, 38, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, а также «Памятник защитникам земли Российской» на Поклонной горе.

