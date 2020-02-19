В Москве умер скульптор Анатолий Бичуков

Анатолий Бичуков (Фото: Калачев Сергей / ТАСС)

В Москве в возрасте 85 лет умер скульптор Анатолий Бичуков. Об этом РБК сообщили в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств.

В пресс-службе Российской академии художеств заявили РБК, что родственники Бичукова подтвердили его кончину. Дата и место похорон будут известны позднее.

По данным ТАСС, Бичуков умер утром 19 февраля. Как сообщает РЕН ТВ, Бичуков скончался в своей мастерской на улице Щепкина в Мещанском районе столицы.

Анатолий Бичуков родился в 1934 году в Донецке. Среди главных его работ — памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, 38; памятник защитникам земли Российской на Поклонной горе, памятник и надгробье Сергею Есенину на Тверском бульваре и Ваганьковском кладбище.

Также Бичуков участвовал в воссоздании скульптурного ансамбля храма Христа Спасителя и является автором декора в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади столицы.