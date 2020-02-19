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Курс доллара на 20 февраля USD ЦБ: 63,69 (-0,08)

Курс евро на 20 февраля EUR ЦБ: 68,78 (-0,31)

В Москве эвакуировали семь судов

Семь кругов бюрократии: как установить санитарно-защитные зоны

Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети»

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку. Фоторепортаж

Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова

Экс-партнер Ягра и талантливые чехи. Возможные переходы в КХЛ из Европы

В Саратове эвакуировали мэрию из-за автомобиля c иностранными номерами

Биржа Coinbase присоединилась к Visa

Акции «Энел Россия» упали почти на 9% после публикации стратегии

Испытание Идлибом: начнет ли Турция наступления против армии Асада

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем

Меркель отказалась вмешиваться в выбор своего нового преемника

В Петербурге завели дело из-за полученных по почте таблеток от сонливости

Трудовой договор без ошибок: важные условия и правильные формулировки