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В Саратове эвакуировали мэрию из-за автомобиля c иностранными номерами

Здание администрации Саратова (Фото: saratovmer.ru)
В Саратове прошла эвакуация людей из зданий администрации города и городской Думы, сообщила РБК пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева.

«Причиной послужили мероприятия, которые проводили правоохранительные органы в связи с тем, что на территорию въехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. В связи с этим была вызвана полиция. Уже все вернулись на рабочие места, всё в порядке», — добавила Татьяна Плющева.

Информацию об эвакуации РБК подтвердили в пресс-службе Саратовской городской думы.

В пресс-службе главы Саратова РБК порекомендовали обратиться в правоохранительные органы за информацией о результатах проверки. РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления МВД России.

Ранее администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. В приемную мэра поступила информация о том, что в здании заложено взрывное устройство, после чего прозвучала тревога и люди покинули помещение.
Теги: новости РБК, эвакуация, Саратов
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