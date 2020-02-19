Общество , 19 фев, 16:22
0
В Саратове эвакуировали мэрию из-за автомобиля c иностранными номерами
Здание администрации Саратова
«Причиной послужили мероприятия, которые проводили правоохранительные органы в связи с тем, что на территорию въехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. В связи с этим была вызвана полиция. Уже все вернулись на рабочие места, всё в порядке», — добавила Татьяна Плющева.
Информацию об эвакуации РБК подтвердили в пресс-службе Саратовской городской думы.
В пресс-службе главы Саратова РБК порекомендовали обратиться в правоохранительные органы за информацией о результатах проверки. РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления МВД России.
Ранее администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. В приемную мэра поступила информация о том, что в здании заложено взрывное устройство, после чего прозвучала тревога и люди покинули помещение.