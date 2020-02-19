Самолет заблокировал взлетную полосу в аэропорту Лондона

Работа аэропорта Хитроу в Лондоне была приостановлена из-за самолета, который вышел из строя и заблокировал взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным агентства, полоса не работала в течение нескольких минут. В данный момент аэропорт функционирует в штатном режиме.

Какая именно проблема произошла с воздушным судном, не уточняется.

Некоторым самолетам также было отказано в посадке и они вынуждены были оставаться в воздухе какое-то время, сообщает The Mirror.

Ранее самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту Торонто после того, как потерял колесо стойки шасси во время взлета. Лайнер следовал из Нью-Йорка, Торонто был его конечным пунктом назначения. На борту находились 120 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.