Самолет Air Canada сел в Торонто без колеса

Самолет авиакомпании Air Canada, отправившийся из Нью-Йорка в Торонто, потерял колесо стойки шасси во время взлета. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на представителя перевозчика.

В авиакомпании рассказали, что пилот объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы у лайнера был приоритет для посадки в Торонто. В самолете находились 120 пассажиров и пять членов экипажа.

Аварийные бригады изучили повреждения, однако авиакомпания не уточнила, удалось ли починить неполадки. Корреспондент CTV News разместил в своем аккаунте в Twitter кадры посадки самолета.

Очевидец также опубликовала с соцсети видео из аэропорта Торонто. В ролике видно, что у одной из стоек шасси лайнера не хватает одного колеса.