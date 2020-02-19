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Общество ,  
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Самолет Air Canada сел в Торонто без колеса

Самолет авиакомпании Air Canada, отправившийся из Нью-Йорка в Торонто, потерял колесо стойки шасси во время взлета. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на представителя перевозчика.

В авиакомпании рассказали, что пилот объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы у лайнера был приоритет для посадки в Торонто. В самолете находились 120 пассажиров и пять членов экипажа.

Аварийные бригады изучили повреждения, однако авиакомпания не уточнила, удалось ли починить неполадки. Корреспондент CTV News разместил в своем аккаунте в Twitter кадры посадки самолета.

Очевидец также опубликовала с соцсети видео из аэропорта Торонто. В ролике видно, что у одной из стоек шасси лайнера не хватает одного колеса.

Associated Press отмечает, что поломка произошла у самолета Airbus A319. В результате никто не пострадал.

Теги: Торонто, Нью-Йорк, самолет
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