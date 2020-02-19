В России предложили запретить слушать музыку в транспорте без наушников

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предложили запретить слушать аудио и смотреть видео без наушников в общественном транспорте. Соответствующее письмо направлено главе Минтранса, сообщает «РИА Новости».

Ассоциация провела исследование среди жителей Москвы, которое показало, что 94% респондентов крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки и просмотру фильмов в общественном транспорте. При этом 13% респондентов заявили, что готовы физически воздействовать на «раздражителей» для решения проблемы. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек, которые ежедневно пользуются общественным транспортом.

По словам президента НАДЭП Альбины Холговой, играющая музыка или звуковая дорожка фильма не может быть проигнорирована соседними пассажирами, даже если они этого хотят.

Холгова считает, что запрет на такие действия сократит число конфликтов в транспорте и повысит культуру поведения граждан. Она также привела в пример страны Европы, в которых уже используют подобный опыт.