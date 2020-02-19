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Якубович назвал размер своей пенсии

Леонид Якубович (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал порталу Teleprogramma.pro о размере своей пенсии. Он также задался вопросом, куда ушли его пенсионные отчисления.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тыс. руб. Но я работаю», — сказал он. Якубович отметил, что эти средства пригодятся его дочери и внучке.

Телеведущий добавил, что не может понять, как складывается размер пенсии. По его словам, его трудовой стаж начался в 1961 году, и с того времени он выплачивал государству 13% зарплаты.

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Якубович заявил, что если посчитать все отложенные за это время в пенсионный фонд средства, то ему «жизни не хватит», чтобы их потратить. «Вот этого я понять не могу. Ну конечно, все это грустно», — сказал он.

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Накануне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возврат индексаций пенсий для работающих пенсионеров с 2020 года. Автор поправок сенатор Василий Иконников отметил, что подобную индексацию отменили в 2016 году из-за дефицита федерального бюджета. По его словам, сейчас ситуация поменялась, и в 2020 году ожидается профицит бюджета в размере 876,1 млрд руб.

Теги: Леонид Якубович, пенсия
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