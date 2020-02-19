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ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве. Причиной стал обстрел морского порта Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА), сообщает издание Al Quds со ссылкой на заявление ПНС.

Правительство обвинило ЛНА в нарушении перемирия. По мнению ПНС, обстрел порта, воздушной гавани и жилых кварталов, а также закрытие нефтяных портов создает для граждан кризис во всех сферах их жизни.

В заявлении правительства говорится, что совершенные фельдмаршалом Халифой Хафтаром нарушения являются «документально подтвержденными военными преступлениями». ПНС отметило, что участие в переговорах приостанавливается до тех пор, пока не будет принята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений.

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Накануне ЛНА обстреляла порт Триполи, подконтрольного признанному международным сообществом правительству Фаиза Саражда. Армия также заявила об уничтожении в порту турецкого корабля, на котором был груз из оружия и боеприпасов.

В отношении Ливии действует оружейное эмбарго. Оно запрещает поставлять оружие в страну. В конце января миссия ООН в Ливии заявила, что страны, поддерживающие эмбарго, нарушают его.

С 2011 года после свержения Муаммара Каддафи в стране идет противостояние между Ливийской национальной армией Хафтара и Правительством национального согласия Сараджа. Россия поддерживает ЛНА, а Турция оказывает поддержку ПНС.

Теги: Ливия, переговоры, Женева
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