ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве. Причиной стал обстрел морского порта Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА), сообщает издание Al Quds со ссылкой на заявление ПНС.

Правительство обвинило ЛНА в нарушении перемирия. По мнению ПНС, обстрел порта, воздушной гавани и жилых кварталов, а также закрытие нефтяных портов создает для граждан кризис во всех сферах их жизни.

В заявлении правительства говорится, что совершенные фельдмаршалом Халифой Хафтаром нарушения являются «документально подтвержденными военными преступлениями». ПНС отметило, что участие в переговорах приостанавливается до тех пор, пока не будет принята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений.

Накануне ЛНА обстреляла порт Триполи, подконтрольного признанному международным сообществом правительству Фаиза Саражда. Армия также заявила об уничтожении в порту турецкого корабля, на котором был груз из оружия и боеприпасов.