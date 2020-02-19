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Шесть человек погибли в аварии в Калмыкии

Два автомобиля столкнулись в Целинном районе Калмыкии. В результате погибли шесть человек, сообщается на сайте регионального МВД.

Авария произошла на 284 км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным ведомства, водитель машины Datsun выезжал с второстепенной дороги на главную и в это время столкнулся с автомобилем LADA Granta.

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В результате оба водителя и трое пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один человек умер в больнице.

Полиция начала проверку. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб.

Теги: Калмыкия, ДТП
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