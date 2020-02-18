Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и бензовоза в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, авария на трассе Старая Полтавка — Палласовка произошла поздним вечером в понедельник, 17 февраля: Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустым бензовозом КамАЗ.

В результате аварии погибли водитель иномарки и четверо его пассажиров. По данным полиции, детей среди них нет.

В Кузбассе из-за столкновения бензовоза и мазутовоза, выехавшего на встречную полосу, в декабре прошлого года погиб человек. Из-за аварии на трассе разлилось и загорелось топливо, после чего движение по дороге временно ограничили.