В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.

В основном о перебоях в работе Twitter сообщили пользователи из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Венгрии и Японии. Сбой наблюдался примерно с С 00:00 до 01:00 8 февраля.

Как следует из заявления Twitter Support, у пользователей сети могли возникать проблемы с при отправке новых сообщений. Однако компания сообщила, что в настоящее время проблема устранена.

По данным Downdetector, перебои в работе социальной сети также произошли 4 и 6 февраля.

О глобальном сбое Twitter пользователи сети сообщали 22 января. Большинство жалоб тогда поступило из Японии. Кроме того, затруднения испытывали жители США Бразилии и Великобритании.