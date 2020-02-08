Общество , 08 фев, 02:31
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В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.
В основном о перебоях в работе Twitter сообщили пользователи из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Венгрии и Японии. Сбой наблюдался примерно с С 00:00 до 01:00 8 февраля.
Как следует из заявления Twitter Support, у пользователей сети могли возникать проблемы с при отправке новых сообщений. Однако компания сообщила, что в настоящее время проблема устранена.
По данным Downdetector, перебои в работе социальной сети также произошли 4 и 6 февраля.
О глобальном сбое Twitter пользователи сети сообщали 22 января. Большинство жалоб тогда поступило из Японии. Кроме того, затруднения испытывали жители США Бразилии и Великобритании.