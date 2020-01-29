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Минобороны назвало причину трудности восстановления мирной жизни в Сирии

Причиной трудностей восстановления мирной жизни в Сирии являются действия Госдепа США. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь», — заявил он.

По словам Конашенкова, Госдеп поддерживал наступление боевиков, называя их «невинными мирными жителями», несмотря на то, что они использовали артиллерию и технику, принадлежащие террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

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Он также назвал «лицемерием» беспокойство госсекретаря США Майка Помпео из-за наступления России и Сирии на этих «мирных жителей». Представитель Минобороны добавил, что под аналогичные негативные сообщения Госдепа ранее освобождали сирийцев в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Дейр-эз-Зоре и других городах.

Накануне, 28 января, Майк Помпео объявил, что Вашингтон осуждает варварские нападения сил России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада на север Сирии и призывает к немедленному прекращению огня.

Теги: Минобороны, Сирия, урегулирование, конфликт
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