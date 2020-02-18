Роскомнадзор пообещал ответить на штраф Ofcom «НТВ-Мир Балтия»

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Роскомнадзор собирается принять ответные меры в отношении британского регулятора Ofcom, который оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» за нарушение правил вещания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу «НТВ-Мир Балтия», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в ведомстве прорабатывают конкретные меры, о которых сообщат позже.

17 февраля офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) сообщил о штрафе держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия», который транслирует программы для русскоязычных жителей Латвии. Сумма штрафа составила £20 тыс. (около 1,65 млн руб.) В Ofcom заявили, что телеканал не смог сохранить беспристрастность в передаче, в которой речь шла о политических последствиях отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.