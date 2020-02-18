СМИ сообщили о подрыве автомобиля в Дамаске

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В Дамаске пять человек получили ранения в результате взрыва бомбы в автомобиле в районе Баб-Мусалля, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

Радиостанция Sham FM со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Сирии также сообщает о пяти пострадавших.

Местное СМИ Damascusv.com указывает, что в автомобиле ехали двое военных, один из них погиб. По его данным, также пострадали пять гражданских.

Ранее в сирийском городе Телль-Абъяд в провинции Ракка в результате взрыва заминированного автомобиля погибли шесть местных жителей.