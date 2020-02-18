В Москве задержали ранившего мужчину ножом в кафе

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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве 29-летнего выходца из одной из стран ближнего зарубежья, устроившего поножовщину в одном из развлекательных заведений на Новоясеневском проспекте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

«Кнопку тревожной сигнализации нажал сотрудник кафе. Незамедлительно прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы выяснили, что между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников драки выхватил нож и нанес своему сопернику удар в область груди», — заявили там.

В сообщении отмечается, что пострадавший в конфликте госпитализирован в одну из столичных больниц.

2 февраля сотрудники Росгвардии задержали нескольких мужчин после драки на улице Голубинской в Юго-Западном административном округе Москвы. В ходе произошедшего конфликта два его участника получили ножевые ранения. Задержали злоумышленников на Вильнюсской улице.