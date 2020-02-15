Пассажир упал на рельсы на станции «Царицыно» московского метро

В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии, говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Из-за происшествия на южном участке зеленой ветки было приостановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение полностью восстановлено и введено в график.

Чтобы достать пассажира, пришлось снять напряжение контактного рельса, сообщил источник «Интерфакса». Информации о его состоянии нет.

14 февраля в московском метро на станции «Менделеевская» серой ветки пассажир упал на пути под прибывающий поезд. В результате происшествия мужчина погиб.