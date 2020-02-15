Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Открывший стрельбу в Калининграде мужчина умер в больнице Общество, 22:44 Пассажир упал на рельсы на станции «Царицыно» московского метро Общество, 22:35 Минспорта отстранил Устюгова от судейства после обвинений в допинге Спорт, 22:20 Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа Политика, 22:06 СМИ сообщили о задержании во Франции художника Павленского Общество, 21:59 Норвегия отказалась от предложенных Лавровым переговоров по Шпицбергену Политика, 21:54 Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2» Экономика, 21:49 В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу Общество, 21:47 Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии Общество, 21:27 Теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Петербурге Спорт, 21:24 «КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс Бизнес, 21:22 Шведский прыгун с шестом второй раз за неделю побил мировой рекорд Спорт, 21:18 Эрдоган заявил об обвинившей Турцию после «хороших» переговоров России Политика, 21:11 Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России Технологии и медиа, 21:01
Общество ,  
0 

Пассажир упал на рельсы на станции «Царицыно» московского метро

В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии, говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Из-за происшествия на южном участке зеленой ветки было приостановлено движение поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение полностью восстановлено и введено в график.

Чтобы достать пассажира, пришлось снять напряжение контактного рельса, сообщил источник «Интерфакса». Информации о его состоянии нет.

14 февраля в московском метро на станции «Менделеевская» серой ветки пассажир упал на пути под прибывающий поезд. В результате происшествия мужчина погиб.

Теги: «Царицыно», московское метро, падение
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Человек упал на пути салатовой ветки московского метро
Общество
На фиолетовой линии метро Москвы произошло задымление
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter