Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу (ЮФО).

В купе 36-летняя жительница Воронежа находилась вместе со своим сожителем, а также с девятимесячной и семилетней дочерьми. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина вынесла из купе младшую дочь и бросила ее на лестницу между этажами вагона.

Семью сняли с поезда на следующей станции и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская. Младшую дочь поместили в центральную районную больницу, а старшую — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сотрудники полиции провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу. По факту инцидента был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ТАСС уточняет, что инцидент произошел в поезде Симферополь — Москва.

Ранее в соцсетях появилось видео из поезда, на котором видно, как женщина выволакивает из купе ребенка и бросает в дверной проем. Его подбирает старшая дочь.