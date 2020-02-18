Сенаторы оценили слова Пристайко о риске войны России и Белоруссии

Вадим Пристайко (Фото: Anatolii Siryk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, говоря о возможной войне между Россией и Белоруссией, хочет «столкнуть лбами и подлить масла в огонь» в отношения двух стран, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Пристайко пытается использовать имеющиеся экономические противоречия, которые являются рабочими моментами. «А он говорит о стратегических вещах, которые в принципе не допустимы между нашими народами. Господин Пристайко потерял остатки политического разума. Он такие перлы выдает в последнее время, что хоть стой, хоть падай. Он, наверное, забывает, что Россия и Белоруссия — это союзные государства», — пояснил Джабаров. По мнению сенатора, дипломатам говорить такие слова «не пристало».

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, такое заявление характеризует Пристайко как человека, который является совершенно неподготовленным для своего высокого поста.

«Это в целом характеризует политику Украины и руководство Украины, которое фактически состоит из случайных людей, глубоко не понимающих те процессы, которые происходят внутри их государств и во внешней политике», — заявил РБК Цеков.