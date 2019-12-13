В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.



По данным сервиса, пользователи жаловались на проблемы со входом в систему, сбой во всех сервисах и невозможность перевести деньги на счет. На пике было зарегистрировано 78 отчетов о проблемах.

В техподдержке Сбербанка РБК подтвердили, что в пятницу, 13 декабря, клиенты банка могли столкнуться с затруднениями в проведении переводов и платежей.

Еще один сбой сервиса «Сбербанк Онлайн» был зафиксирован 12 декабря. Тогда пользователи сообщали о неудачных попытках совершить денежные переводы.