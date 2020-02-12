Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе в 2014–2016 годы потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, сообщает агентство Defence Express со ссылкой на данные Минобороны Украины.

Больше всего повреждений получили боевые машины пехоты — 214 единиц уничтожено, 1201 подбита; на втором месте по потерям оказались танки — 79 уничтоженных и 440 поврежденных машин. Помимо этого, украинские военные потеряли и другую технику, в частности, 68 бронетранспортеров, а 381 БТР оказались подбиты.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, за прошедшие пять лет в Донбассе погибли 13 тыс. человек

В конце декабря 2019 года на линии соприкосновения возле КПП «Майорское — Горловка» прошел обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. ДНР передала Киеву 51 человека в обмен на 60 пленных, ЛНР обменяла 25 человек на 63.