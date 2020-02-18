Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

Фото: Глеб Осокин / wikimedia.org

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга, не смог приземлиться в Казани, пишет издание «Реальное время» со ссылкой на представителя аэропорта Аделя Гатауллина.

По его словам, рейс не смог приземлиться из-за сильного бокового ветра и переохлажденных осадков. Самолет вернулся в екатеринбургской аэропорт Кольцово, после чего снова вылетел в Казань и успешно там сел.

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс 7R-861D компании «Руслайн» вылетел из Екатеринбурга в 20:45 (22:45 мск) 17 февраля, а прибыл в Казань в 5:40 18 февраля.

E1 пишет, что самолет вылетел с десятиминутной задержкой, а по прилету в Казань командир воздушного судна объявил, что рейс находится в зоне ожидания.