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Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

Фото: Глеб Осокин / wikimedia.org

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга, не смог приземлиться в Казани, пишет издание «Реальное время» со ссылкой на представителя аэропорта Аделя Гатауллина.

По его словам, рейс не смог приземлиться из-за сильного бокового ветра и переохлажденных осадков. Самолет вернулся в екатеринбургской аэропорт Кольцово, после чего снова вылетел в Казань и успешно там сел.

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс 7R-861D компании «Руслайн» вылетел из Екатеринбурга в 20:45 (22:45 мск) 17 февраля, а прибыл в Казань в 5:40 18 февраля.

E1 пишет, что самолет вылетел с десятиминутной задержкой, а по прилету в Казань командир воздушного судна объявил, что рейс находится в зоне ожидания.

Через полчаса самолет отправился обратно в екатеринбургский аэропорт Кольцово. В казанском аэропорту подтвердили информацию, что некоторые рейсы не смогли сесть из-за метеоусловий, но сейчас ветер стих и самолеты садятся по расписанию.

11 февраля вылетевший в Москву самолет авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за срабатывания датчика отказа автопилота. Пассажирам предоставили резервный борт. В аэропорту Толмачево отметили, что лайнер вернулся по решению экипажа.

Теги: самолет, Казань, Екатеринбург
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