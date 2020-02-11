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Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU. Информацию подтверждает «Комсомольская правда — Новосибирск».

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что лайнер вернулся по решению экипажа. Он сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (05:30 мск). В пресс-службе не назвали причины возвращения самолета. Корреспондент NGS.RU рассказал, что в салоне ощущался запах гари.

Самолет Красноярск — Москва развернулся из-за технических проблем
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По данным источника «Интерфакс-Сибирь», причиной стало срабатывание датчика технической неисправности. Собеседник отметил, что в самолете находились 132 пассажира. По его словам, посадка лайнера прошла благополучно.

В пресс-службе авиакомпании S7 РБК рассказали, что во время полета у лайнера сработала сигнализация отказа автопилота. Пассажирам предоставили резервный борт. Он вылетел в Москву в 10:56 по местному времени (06:56 мск).

Накануне самолет авиакомпании Nordstar вернулся в аэропорт Красноярска из-за технических проблем. Лайнер направлялся в Москву. В пресс-службе красноярского аэропорта отмечали, что у самолета не убрались закрылки. На борту воздушного судна находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

Теги: Новосибирск, Москва, самолет
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