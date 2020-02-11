Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU. Информацию подтверждает «Комсомольская правда — Новосибирск».

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что лайнер вернулся по решению экипажа. Он сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (05:30 мск). В пресс-службе не назвали причины возвращения самолета. Корреспондент NGS.RU рассказал, что в салоне ощущался запах гари.

По данным источника «Интерфакс-Сибирь», причиной стало срабатывание датчика технической неисправности. Собеседник отметил, что в самолете находились 132 пассажира. По его словам, посадка лайнера прошла благополучно.

В пресс-службе авиакомпании S7 РБК рассказали, что во время полета у лайнера сработала сигнализация отказа автопилота. Пассажирам предоставили резервный борт. Он вылетел в Москву в 10:56 по местному времени (06:56 мск).