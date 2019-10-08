Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Суд отправил на принудительное лечение мать брошенной в квартире девочки Общество, 04:04 В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas Общество, 03:46 Депутат Госдумы Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву Политика, 03:31 В торговом центре в Баку произошел пожар Общество, 03:12 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 03:04 Минобороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции в Сирии Политика, 02:51 В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии Политика, 02:38 В конгрессе сообщили о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу Политика, 02:26 Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш Политика, 02:15 США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров Политика, 02:10 Глава МИД Украины сообщил о трех сценариях развития ситуации в Донбассе Политика, 01:54 Трамп заявил о необходимости постепенно завершать войны США за рубежом Политика, 01:30 Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Экономика, 01:01 В США совершил экстренную посадку самолет United Airlines Общество, 01:00
Общество ,  
0 
В торговом центре в Баку произошел пожар

В Баку загорелся торговый центр «Бина», пожар удалось локализовать. Об этом сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

В азербайджанском ведомстве сообщили, что возгорание началось в ночь на 8 октября, огонь охватил порядка трех тыс. кв. м. В министерстве добавили, что пожар был локализован в 02:22 (3:22 мск).

По данным азербайджанского агентства АПА, в результате пожара пострадали три предпринимателя, им была оказана первая помощь. О характере и степени полученных ими травм не сообщается.

7 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы после ДТП загорелся пассажирский автобус. Тоннель наполнился дымом, движение в обе стороны было перекрыто. По данным главка МЧС по Москве, возгорание произошло на площади 10 кв. м. позже его удалось полностью ликвидировать.

Теги: Азербайджан, торговый центр, пожар
Материалы по теме
В тоннеле на севере Москвы возобновили движение после пожара
Общество
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter