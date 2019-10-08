В торговом центре в Баку произошел пожар

В Баку загорелся торговый центр «Бина», пожар удалось локализовать. Об этом сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

В азербайджанском ведомстве сообщили, что возгорание началось в ночь на 8 октября, огонь охватил порядка трех тыс. кв. м. В министерстве добавили, что пожар был локализован в 02:22 (3:22 мск).

По данным азербайджанского агентства АПА, в результате пожара пострадали три предпринимателя, им была оказана первая помощь. О характере и степени полученных ими травм не сообщается.

7 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы после ДТП загорелся пассажирский автобус. Тоннель наполнился дымом, движение в обе стороны было перекрыто. По данным главка МЧС по Москве, возгорание произошло на площади 10 кв. м. позже его удалось полностью ликвидировать.