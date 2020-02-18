Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля Общество, 08:25 Овечкин впервые в сезоне НХЛ не забил в пяти играх подряд Спорт, 08:14 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:06 До 40 лет еще можно искать себя: создатель Alibaba Джек Ма — о деле жизни Pro, 08:03 ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО Политика, 08:00 В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов Общество, 07:52 В Москве побит 70-летний температурный рекорд Общество, 07:46 Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса Общество, 07:30 В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при хлопке в котельной Общество, 07:11 Посол в Польше — РБК: «У нас самые плохие отношения после войны» Политика, 07:00 Зачем Сбербанку собственная ТВ-приставка Pro, 07:00 «Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет Технологии и медиа, 07:00 Глава ОКР назвал нелогичными обвинения в затягивании процесса в Лозанне Спорт, 07:00 Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ выявили в 31 регионе России Общество, 06:51
Общество ,  
0 

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.

В ходе обысков в домах задержанных были найдены самодельная бомба с поражающими элементами, компоненты для ее изготовления, а также холодное оружие и телефоны с фотографиями и видео мест планируемых терактов.

По данным следствия, последователи деструктивного религиозного течения планировали устроить атаки на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за подготовку к терактам (ст. 255 УК Казахстана) и пропаганду терроризма (ст. 256 УК Казахстана).

В конце января в казахстанских городах Караганда и Тараз силовики задержали и арестовали пятерых экстремистов, которые готовили теракты. Все они ранее были судимы.

Теги: Казахстан, теракт, задержание
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов
Общество
СМИ узнали об аресте во Франции семи подозреваемых в подготовке теракта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter