В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.

В ходе обысков в домах задержанных были найдены самодельная бомба с поражающими элементами, компоненты для ее изготовления, а также холодное оружие и телефоны с фотографиями и видео мест планируемых терактов.

По данным следствия, последователи деструктивного религиозного течения планировали устроить атаки на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за подготовку к терактам (ст. 255 УК Казахстана) и пропаганду терроризма (ст. 256 УК Казахстана).

В конце января в казахстанских городах Караганда и Тараз силовики задержали и арестовали пятерых экстремистов, которые готовили теракты. Все они ранее были судимы.