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В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Фото: пресс-служба КНБ РК

В городах Караганда и Тараз в Казахстане арестованы на два месяца пять человек, подозреваемых в терроризме, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности республики.

По данным ведомства, речь идет о «последователях деструктивного религиозного течения». Все арестованные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В отношении них завели уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в ее деятельности (ст. 257 УК), а также пропаганды терроризма (ст. 256 УК).

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.

В конце января сотрудники управления ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД задержали шесть участников международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России). По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

Теги: Казахстан, терроризм
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