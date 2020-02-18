В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при хлопке в котельной

Двое пострадавших при хлопке в котельной в Красноярске находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили в краевой больнице, передает «РИА Новости».

Хлопок угольной пыли в котельной «КрасТЭК» произошел в полночь 18 февраля. По данным МЧС, был поврежден резервный котел, последующего горения в помещении не последовало.

В результате происшествия в здании между четвертым и пятым этажами на площади 200 кв. м обрушились перекрытия. Из-за опасений, что обвал продолжится, ночью спасатели остались дежурить на месте. К данному моменту они завершили свою работу в здании.

Из-за хлопка газовоздушной смеси на заводе в Орловской области 31 января погибли пять человек, еще трое пострадали. В результате происшествия у здания на площади 80 кв. м частично обрушилась кровля. По факту случившегося СК завел уголовное дело по по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).