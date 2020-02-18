Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе на Кипре

На Кипре мужчина из автомата Калашникова ранил четырех посетителей кафе, передает CyprusMail со ссылкой на местную полицию.

Мужчина в капюшоне открыл огонь по заведению в городе Айя-Напа в ночь на воскресенье, 16 февраля. По данным полиции, его целью был бизнесмен, который ушел из кафе 15 минутами ранее, но в итоге стрелок ранил четырех человек, не имеющих к предпринимателю отношения, — женщину и троих мужчин, сидевших за соседним столиком.

Всего нападавший расстрелял 25 патронов из автомата Калашникова, который полицейские нашли позже неподалеку от кафе на подземной парковке. Мужчину задержали на следующий день после стрельбы, им оказался 38-летний грек-киприот.

В Берлине около концертно-спортивного зала, в котором шло комедийное шоу, 14 февраля произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще четверо пострадали. Полиция предполагает, что огонь открыли сразу несколько человек.